Шоумен из Сыктывкара предложил Ольге Бузовой стать его женой

Тревел-блогер и шоумен и Сыктывкара Константин Басков записал и опубликовал ВКонтакте видеообращение к певице, в котором предлагает ей руку и сердце. Повторить свое предложение лично Ольге жених планирует 15 февраля на ее концерте.

После того, как попытка Ольги Бузовой найти свою любовь на шоу «Замуж за Бузову», где ее намерения построить крепкие отношения с Денисом Лебедевым закончились провалом и скандалом, девушка не отчаивается стать счастливой. В СМИ периодически появляется информация о том, что певица «закрутила» новый роман, приписывая к армии ее возможных ухажеров как состоятельных бизнесменов, так и резидента Cоmedy Club Тимура Батрудинова.

Однако неожиданно на руку самой популярной девушки страны заявил свои претензии и простой парень Константин Басков из Сыктывкара, который записал видеообращение к певице и планирует лично предложить ей руку и сердце на концерте 15 февраля. В ходе ролика холостяк предлагает Ольге выйти за него замуж и сообщает, что он «нормальный классный парень из села», умеет колоть дрова, открывать банки и он не «хуже миллионеров», боровшихся за сердце популярной певицы на шоу «Замуж за Бузову».

Напомним, что сольный концерт Ольги Бузовой состоится в Сыктывкаре 15 февраля. Согласно райдеру певица попросила автомобиль класса «люкс», охрану, элитный коньяк, энергетики и фруктовый кальян. Как Бузова отреагирует на неожиданное предложение Константина со знаменитой фамилией Басков - узнаем совсем скоро.