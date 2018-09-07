Дарья Мельникова согласилась на пластику

Актриса Дарья Мельникова призналась своим подписчикам, что готова сделать пластику ради идеального тела. Девушка решилась на такой шаг из-за ухудшения состояния кожи после вторых родов.

Более известная как Женя Васнецова из сериала «Папины дочки» актриса рассказала, что после рождения второго ребёнка её кожа заметно изменилась. В частности, это связано с появлением растяжек на теле. Как сообщает сама Мельникова, такие изменения не влияют на состояние здоровья, однако работа актрисы предполагает безупречный внешний вид.

Несомненно, артистка посоветовалась со своим мужем по поводу пластики. Супруг Мельниковой согласился на это, и даже пообещал оплатить процедуру. В настоящее время актриса пытается самостоятельно держать своё тело в тонусе, пока не пришло время операции.