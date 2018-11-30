Гоген Солнцев заявил, что после «Дома-2» многие участницы шоу становятся проститутками

Известный своим скандальным браком с пожилой дамой шоумен Гоген Солнцев раскритиковал участниц телепроекта «Дом-2», многие из которых, по мнению Солнцева, после ухода из шоу отправляются работать «на панель».

Никто теперь уже и не вспомнит, что когда-то и сам Гоген Солнцев был участником скандальной телестройки, где отметился несколькими яркими скандалами, голосованием против Ольги Бузовой и тем, что отправился за ворота, так и не сумев построить любовь. После ухода Солнцев стал регулярно посещать всевозможные телешоу, но настоящую славу ему принесла его женитьба на 63-летиней пенсионерке Екатерине Терешкович, которая ради молодого супруга сделала пластическую операцию и с которой он постоянно выясняет отношения в скандальных шоу на федеральных каналах.

И вот, мужчина заявил, что его коллеги по «Дому-2» после того, как покидают проект, отправляются работать в сферу интимных услуг. Солнцев считает, что девушки, получив популярность, просто не знают, что с ней делать, и поэтому выбирают такой спорный с моральной точки зрения путь и пользуются в этом бизнесе большим спросом.

Как утверждает шоумен, он лично знаком с девушками-эскортницами, которые специально ходят на проекты, подобные «Дому-2», чтобы «хайпануть» и поднять свой ценник в сфере интимных услуг на несколько тысяч рублей. Солнцев также рассказал, что одна его знакомая за секс без контрацепции требует с клиента доплату в три тысячи рублей. Однако она при этом умалчивает, что недавно у нее диагностировали ВИЧ.

Кроме того он рассказал о другой своей знакомой – бывшей участнице скандальной телестройки, которая ему поведала о «чуде» - знакомстве с олигархом, снявшим ее и увезшим кататься на шикарной яхте, а после предложившим ей руку и сердце. Однако Гоген ответил, что истинное чудо – это когда мать с тремя детьми работает на двух работах, при этом успевает воспитывать их. Солнцев в беседе также отметил, что его самого часто упрекают в том, что он добился славы через постель. Однако он с этим не согласен и считает это клеветой и ложью.