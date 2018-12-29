Дочь Гурченко не стала сообщать артистке о смерти её любимого внука

Сегодня, 16:09 \\ Шоу-бизнес

Людмила Гурченко за свою карьеру успела стать замечательной актрисой, которая могла украсить любой фильм, но менее успешна была она как мать. До самой смерти она не смогла наладить отношения с дочерью, и единственным родственником, изредка навещавшим артистку, был её внук Марк.

О сложных отношениях Гурченко и её дочери Марии Королевы рассказал последний муж артистки продюсер Сергей Сенин. Он считает, что конфликт между матерью и дочерью возник из-за того, что на Марию оказывалось дурное влияние со стороны других людей. Женщину намеренно настраивали против знаменитой родственницы, распуская ложные сплетни.

Тепло к Гурченко относился сын Марии Марк. Внук любил приходить к бабушке в гости. При этом сама Мария запрещала сыну не только посещать Гурченко, но и вовсе общаться с ней. Молодой человек умер в 16 лет. По сообщениям источников, смерть произошла из-за употребления запрещённых веществ. Мария не стала сообщать матери о смерти любимого внука. Трагическую новость Гурченко узнала от других людей. В этот момент она лежала в больнице, но постаралась мужественно перенести утрату. Сенин до сих пор зол на то, что Марку запрещали навещать бабушку, причём он считает, что это было решение не самой Марии, сколько её окружения.

Сама Мария умерла в 2017 году от сердечной недостаточности. Перед смертью женщина призналась, что жалеет о многих словах, так и не сказанных матери. У артистки в живых осталось только две родственницы: внучка Елена Королева и правнучка Таисия, однако Сенин рассказал, что они никогда не заходили в дом Гурченко. Супруг артистки также жаловался, что её родственницы игнорируют приглашения, а потому он боится, что после его смерти некому будет заботиться о музее памяти Людмилы Марковны.

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Автор - Елена Андреева
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