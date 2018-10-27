«Я в восторге»: Киркоров признает потерю своей популярности на фоне Димы Билана

После того, как Филипп Киркоров побывал на масштабном шоу «Планета Билан», он начал сомневаться в своей популярности.

Филипп Киркоров был настолько поражен выступлением Билана в новом шоу, что решился написать соответствующий пост только через несколько дней. Как выяснилось, певец долго подбирал нужные слова, чтобы описать восторг и восхищение от увиденного. Он открыто признает потерю своей популярности на фоне Димы Билана. Теперь Киркоров называет своего коллегу «мастером» и «примером для подражания».

«Я в восторге, делюсь своими впечатлениями и кадрами», – так прокомментировал певец свои эмоции после концерта. В ходе выступления Билан то резко поднимался в воздух, то бегал по «планетам» и исполнял зажигательные танцы. Возможно, самые запоминающиеся и необычные моменты из программы и хореографии Киркоров «внедрит» в выступление своего протеже Лазарева на «Евровидении-2019».

Со своей последней концертной программой «Я+Я» Филипп Киркоров выступил в 2018 в СК "Олимпийский". Ближайший крупный тур уже запланирован на февраль текущего года. Успех Билана делает его сильным конкурентом на российской эстраде, поэтому Киркоров несомненно захочет снова получить былые лавры популярности.



