Отец Анджелины Джоли рассказал о своём отношении к Брэду Питту

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одной из самых обсуждаемых тем последних двух лет, и только в конце 2018 года бывшие супруги начали налаживать отношения. Отец Джоли актёр Джонатан Войт, который сам длительное время не мог наладить контакт с дочерью, считает, что и у неё, и у Питта всё будет хорошо.

Хотя Джонатан Войт в прошлом нередко позволял себе делать оскорбительные высказывания в адрес дочери, сейчас актёр изменил своё отношение к Джоли. По его мнению, она хорошая мать, которая отлично заботится о детях, уделяя им достаточно внимания. И он очень рад, что после длительной ссоры у него появилась возможность проводить время с внуками, а разлука с ними заставляет его очень сильно скучать.

Высказал Войт и своё мнение относительно конфликта Джоли и Питта после развода. «Я молюсь за всех членов семьи, включая Брэда. Всё у них хорошо», - рассказал актёр в интервью порталу US Weekly. Стоит отметить, что в 2009 году именно Питт уговорил уже бывшую супругу помириться с отцом после того, как тот пытался наладить отношения после смерти матери Джоли в 2007 году. В недавнем интервью актриса и сама рассказывала, что, несмотря на сложные отношения, она пытается помириться с отцом. Одним из первых шагов она считает поздравление отца с 80-летним юбилеем. На праздник к Войту пришли даже внуки.

Судя по всему, не всё так плохо в отношениях Джоли и Питта. Актриса не только позволила бывшему мужу видеться с детьми, но и решила продолжать вести совместный бизнес по производству вина.