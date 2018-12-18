Секрет в гравитации: «Очумевший» муж Наташи Королёвой опозорил певицу в новом видео

Сегодня, 12:47 \\ Шоу-бизнес

48-летний стриптизёр записал для поклонников видео, в котором поделился секретом собственной стройности.

Видео Тарзан снял, находясь в одном нижнем белье. При этом мужчина принимал настолько откровенные позы, которые многим его подписчикам показались за гранью дозволенного. Сергей Глушко рассказал, что стоять у стены с поднятыми руками на протяжении минуты поможет похудеть и сэкономить деньги на спортзалах. «Магия» заключается в земной гравитации.

Но шутки известного стриптизёра не понравились пользователям соцсети. Танцора раскритиковали за глупое поведение, которым он бессовестно позорит знаменитую жену. В частности, многие фанаты назвали Глушко «очумевшим» и «незрелым» мужчиной, который живёт на хлеба супруги вместо того, чтобы быть добытчиком в семье. После такого публичного позора поклонники Наташи Королёвой стали советовать ей развестись с 48-летним «мальчишкой» и найти их общему сыну более достойный пример для подражания.

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Автор - Олеся Куприна
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