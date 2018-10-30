Татьяна Васильева рассказала о том, как родная сестра спасла ей жизнь

Татьяна Васильева стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире телепередачи актриса поведала всей стране свою страшную тайну.

Татьяна Васильева призналась в том, что с детства её отношения с сестрой являются весьма неоднозначными. По словам актрисы, родители лучше относились к её сестре, поскольку окончила школу с золотой медалью и стала представительницей достойной профессии. Татьяна же, в свою очередь, не любила учиться и решила посвятить жизнь кино, что не нравилось её родственникам. Отношения между сестрами наладилось лишь к десятому классу Татьяны, с чем связана достаточно трогательная история.

Однако самым важным признанием актрисы стала новость о пятилетней депрессии. Татьяна Васильева даже задумывалась о смерти, от чего её буквально спасла сестра. Жизнь актрисы сложилась не лучшим образом, учитывая проблемы в личной жизни. Согласно психосоматике, неудачи могли стать последствием зависти Татьяны к сестре в младшем возрасте.