Илья Яббаров бросил Маргариту Ларченко ради Алены Рапунцель и их общего ребенка

Один из самых скандальных и одиозных участников «Дома-2» Илья Яббаров расстался с Маргаритой Ларченко и уже прилетел в Москву с Сейшельских островов для того, чтобы быть рядом со своей бывшей возлюбленной Аленой, которая 7 февраля родила ему сына.

Участник реалити-шоу «ДОМ-2» Илья Яббаров в прошлом году долгое время строил отношения с младшей сестрой Ольги Рапунцель Аленой Савкиной и даже сделал ей предложение. Однако впоследствии пара рассталась и беременная Алена осталась одна. После Илья неоднократно заявлял, что о восстановлении отношений с младшей Рапунцель не может быть и речи, и бывшие возлюбленные на лобных местах регулярно обсыпали друг друга оскорблениями. Разгневанный Яббаров кричал, что он не намерен принимать участие в воспитании сына, а Алена добавляла, что поставит в свидетельстве о рождении сына прочерк в графе «отец». Кроме того, будущий папа заявлял, что история с Савкиной для него закрыта, у него начался новый период жизни, он строит отношения с Маргаритой Ларченко и в скором времени намерен жениться на ней. А незадолго до назначенного срока родов Яббаров и Ларченко улетели на Сейшельские острова, и Илья дал понять, что не собирается присутствовать на выписке Алены из роддома.

Однако после того, как 7 февраля бывшая девушка родила Яббарову сына, он в корне переменил свои взгляды. Мужчина попросил у молодой мамы прощения и заявил, что мечтает как можно скорее увидеть сына. Также его отношениям с Маргаритой Ларченко пришел конец. Девушка заявила, что она не готова мириться с тем, что у ее парня родился ребенок от другой женщины. Кроме того, ей очень сложно справляться с повышенным внимание к этому событию и шквалом негатива в Сети.

В прямом эфире в Instagram новоиспеченный отец отметил, что ребенку необходима любовь и забота обоих родителей, и он намерен наладить отношения с матерью своего сына несмотря ни на что и он надеется, что она не будет препятствовать его общению с ребенком. Также Яббаров сообщил, что после приезда в Москву он отправится в роддом к Алене, чтобы посмотреть на своего наследника.