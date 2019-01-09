«Думала, вымышленный персонаж»: Звезда Comedy Woman извинилась за скандальную шутку о герое ВОВ

Сегодня, 12:03 \\ Шоу-бизнес

В 2013 году резидентки шоу Comedy Woman пошутили про генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который был насмерть замучен фашистами в годы войны. В последнее время номер стал широко обсуждаться и осуждаться, а потому одна из актрис поспешила оправдаться.

Наталья Медведева уже покинула коллектив Comedy Woman, однако именно она была той, из чьих уст прозвучала оскорбительная шутка про Карбышева. Напомним, что героиня Екатерины Варнавы пожаловалась, что по её спине пробежал холодок, на что Медведева ответила, что «это замёрзший дух генерала Карбышева», который подошёл к девушке сзади и приобнял. И вот спустя шесть лет актриса решила прокомментировать эту шутку.

Она отмечает, что авторами номера являются люди из Comedy Woman, но это была не она. Кроме того, его утвердил художественный руководитель проекта и одобрили продюсеры канала ТНТ. «Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж», - написала девушка и извинилась.

Шутку прокомментировал и режиссёр Никита Михалков в выпуске программы «Бесогон», в котором рассуждал о российской интеллектуальной элите. Михалков возмутился словами актрис, назвав их «овцами», которые не понимают, что говорят.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев оказался в плену в 1941 году. Он не дожил до окончания войны несколько месяцев: 18 февраля 1945 года нацистские солдаты пытали его в лагере Маутхаузен, обливая ледяной водой, в результате чего у Карбышева остановилось сердце. Генерал посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Неизвестно, понесут ли наказание авторы шоу за столь оскорбительную шутку.

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Автор - Елена Андреева
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