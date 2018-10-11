Кайли Дженнер раскритиковали фанаты за косметику на лице её годовалой дочери

Собственница косметического бренда Kylie Cosmetics не видит ничего плохого в том, чтобы её дочь понемногу начинала учиться наносить макияж.

Недавно Кайли Дженнер и вся знаменитая семейка Кардашьян собрались в одном доме, чтобы отметить день рождения дочери Кайли Сторми, которой ещё 1 февраля исполнился один годик. Праздник знаменитости отмечали с большим опозданием, но популярная 21-летняя мама постаралась устроить для дочери незабываемое торжество, которое показала фанатам в своем микроблоге.

Однако поклонники раскритиковали Кайли за косметику на лице её годовалой дочери. Многие фолловеры посчитали, что Дженнер подкрасила девочке губы и ресницы, что посчитали неприемлемым для такого маленького ребенка. Сама Кайли не стала комментировать критику фолловеров в Instagram.