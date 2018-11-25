Синдром «Дома-2»: Ольга Орлова решила уподобиться своей коллеге Ольге Бузовой

Сегодня, 11:46 \\ Шоу-бизнес

Видимо, телеведущие реалити-шоу «Дом-2» привыкли к чрезмерному использованию фоторедакторов и уже не знают меры.

 

Бывшая певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова на данный момент отдыхает от работы на Сейшельских островах. Девушка регулярно делится с подписчиками фото в открытых купальниках и демонстрирует свою подтянутую фигуру. Глядя на фото, никто не догадается, что ей уже 41 год. На каждом снимке Орловой можно дать не больше 25 лет, и дело тут не только в косметических процедурах. Девушка не стыдится накладывать огромное количество фильтров и «фотошопить» свое лицо до неузнаваемости, чем очень похожа на свою коллегу Ольгу Бузову.

 

 

Так называемый синдром «Дома-2» заметили даже подписчики. Бузову не раз критиковали за то, что она даже редактирует волосы, другие части тела, не замечая изменений на горизонте, который «поплыл». Теперь и Ольга Орлова решила уподобиться своей коллеге. На фото лицо выглядит крайне неестественно, слишком гладкое и как будто фарфоровое. Девушка даже намеренно сузила лицо, из-за чего оно стало острым и имеет другую форму, чем на предыдущих фото.


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Автор - Александра Рождественская
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