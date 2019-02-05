Врач Ирины Муравьевой рассказала о ее отношении к пластике

70-летняя звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" на сегодняшний день выглядит не по годам хорошо. Хейтеры часто объясняют это вмешательством хирургов красоты, однако все оказалось куда проще.

Помочь сохранить репутацию известной советской и российской артистки Ирины Муравьевой вызвалась ее врач-диетолог Марият Мухина. Оказалось, знаменитость действительно ухаживает за собой по-особому, однако это не имеет никакого отношения к пластике. "Принципиально не хочет оперироваться", - говорит медик. Метод актрисы заключается в другом - регулярно проходить через процедуры акупунктуры или, проще говоря, иглоукалывания.

Рассказывая об этом, врач восхитилась тем, насколько стойко Муравьева их переносит: "Я бы пошла с Ириной Вадимовной в разведку", в шутку намекая на то, что та выдержит любую пытку. По ее словам, за всю свою жизнь та не сделала ни одной пластической операции. Тем не менее, ровесницам остается лишь завидовать ее внешнему виду.

Рассказать больше о процедурах Ирину Муравьеву попросили на шоу "Сегодня вечером", однако та не стала слишком вдаваться в подробности. Вместо этого она лишь отметила, что "иглы бывают очень большие".