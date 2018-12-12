В Лондоне озвучат победителей премии BAFTA

На премию претендуют множество фильмов в 24 номинациях.

Первую позицию из всей кинохроники в номинациях держит историческая картина «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса. Также на звание лучшего фильма выступают «Звезда родилась», «Черный Клановец», «Зеленая книга» и «Рома». Россия, к сожалению, не номинирована в отличие от прошлого года, когда в номинации «фильм на иностранном языке» отличилась кинокартина Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Награждение будет проходить в королевском Альбер-Холле. Церемонию будет вести режиссер и актриса Джоанаа Ламли. Джоанна пришла на смену Стивену Фраю, который 12 лет оглашал победителей BAFTA. Киноакадемия всегда объявляет имена лауреатов в промежутке двух главных наград «Золотой глобус» и «Оскар».