Вдова Иосифа Кобзона намерена продолжить дело покойного мужа

Сегодня, 07:33 \\ Шоу-бизнес

Супруга покойного Иосифа Кобзона Нелли Михайловна Кобзон, до сих пор не оправившаяся после кончины певца, намерена продолжить его дело.

Своими планами вдова знаменитого советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона поделилась с «Комсомольской правдой». Как рассказала Нелли Михайловна, она планирует возглавить благотворительный фонд имени покойного мужа. Свободное от выступлений время артист посвящал помощи своим коллегам и нуждающимся людям, вовсе не связанным с шоу-бизнесом. Однако женщина призналась, что не может в полной мере заменить своего покойного мужа, который был способен дозвониться в любой кабинет и открыть любую дверь. По её словам, одним своим присутствием и заслуженным уважением он решал миллион проблем. При этом ей такое не под силу, хотя она и намерена отдать все силы фонду, чтобы максимально приблизиться к такому же результату.

Иосиф Кобзон скончался в августе прошлого года. Однако его вдова признаётся, что до сих пор не смогла оправиться от такого удара и мечтает об обретении душевного спокойствия. Семья артиста, дети и внуки оказывают поддержку Нелли Кобзон и заботятся о ней так, как до этого заботился супруг.

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