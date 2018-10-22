Вдова Иосифа Кобзона намерена продолжить дело покойного мужа
Супруга покойного Иосифа Кобзона Нелли Михайловна Кобзон, до сих пор не оправившаяся после кончины певца, намерена продолжить его дело.
Своими планами вдова знаменитого советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона поделилась с «Комсомольской правдой». Как рассказала Нелли Михайловна, она планирует возглавить благотворительный фонд имени покойного мужа. Свободное от выступлений время артист посвящал помощи своим коллегам и нуждающимся людям, вовсе не связанным с шоу-бизнесом. Однако женщина призналась, что не может в полной мере заменить своего покойного мужа, который был способен дозвониться в любой кабинет и открыть любую дверь. По её словам, одним своим присутствием и заслуженным уважением он решал миллион проблем. При этом ей такое не под силу, хотя она и намерена отдать все силы фонду, чтобы максимально приблизиться к такому же результату.
Иосиф Кобзон скончался в августе прошлого года. Однако его вдова признаётся, что до сих пор не смогла оправиться от такого удара и мечтает об обретении душевного спокойствия. Семья артиста, дети и внуки оказывают поддержку Нелли Кобзон и заботятся о ней так, как до этого заботился супруг.