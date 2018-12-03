Роза Сябитова показала свое загородное «родовое гнездо»

Сегодня, 06:53 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая, писатель, а также главная сваха страны Роза Сябитова продемонстрировала своё «родовое гнездо», строительству которого посвятила несколько месяцев.

В свой новый загородный дом сваха Роза Сябитова перебралась ещё в конце прошлого года. Однако дом ещё нуждается в завершающих штрихах. Как рассказала Сябитова в программе «Живая жизнь», для воплощения всех идей потребовалось нанять несколько ремонтных бригад, которые в течение нескольких месяцев и осуществили все её пожелания. Телеведущая успела даже уже справить новоселье с друзьями.

Свой новый загородный коттедж сваха именует «родовым гнездом». Так, участок дома включает в себя также звёздную беседку для встреч с друзьями, дом для дочери, несколько хозяйственных построек и собственный маленький спа-цент. Также, по задумке Розы, участок в скором времени украсит поле для мини-гольфа.

Уборкой снега и расчисткой дорожек телеведущая занимается сама. А охраняют её в загородном доме вдалеке от городской суеты два кота и собаки – миниатюрные ши-тцу и чёрный лабрадор Арчибальд.

В настоящий момент все заботы и мысли знаменитой телеведущей заняты обустройством «семейного гнезда», в котором для всех членов её семьи найдётся свой «уголок».

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