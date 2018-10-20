«Сбежала от проблем»: Алеся Кафельникова решила остаться жить на Бали

Вчера, 20:41 \\ Шоу-бизнес

Модель, чье имя связано со скандалами и историями о запрещенных веществах, «ударилась» в йогу и медитацию. На Бали Алеся Кафельникова активно «познает себя» и в Россию возвращаться пока что не планирует.

Алеся Кафельникова провела отдых на Бали и решила остаться там жить. По словам модели и дочери известного теннисиста Евгения Кафельникова, он хочет посвятить больше своего времени на медитацию и йогу.

Кафельникова написала в своем Instagram, что будет жить на Бали до тех пор, пока не будет на 99% уверенна в своей готовности вернуться к работе. По всей видимости, дочь известного теннисиста еще не готова снова быть моделью, поэтому продолжит «поиски себя», отдыхая и медитируя на острове.

«Сбежала от проблем», - написали пользователи и осудили Алесю Кафельникову за то, что она решила «прятаться» на Бали и не думать о сложностях. Якобы, у модели наступил сложный период из-за ссор с отцом, расставания с рэпером Pharaoh и череды других громких скандалов. Фанаты, в отличие от хейтеров, поддержали стремление Кафельниковой остаться жить на Бали. Поклонники считают, что модель поступает правильно и ей действительно стоит посвятить больше времени «знакомству с собой».

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Автор - Анна Пушкина
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