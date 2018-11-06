"Детское белье в джакузи и видеозаписи": горничная Майкла Джексона дала интервью через десять лет после смерти хозяина

Бывшая горничная Майкла Джексона решила дать интервью спустя столько лет после его смерти. Она начала свой рассказ с того, что белье мальчиков она находила либо в джакузи поп-короля, либо оно валялось рядом.

Также Эдриан Макманус сказала о том, что неоднократно заставала Майкла Джексона с мальчиками, они часто бывали у него в гостях и боролись между собой за внимание знаменитости. По словам горничной, ей было очень странно наблюдать, как певец держал мальчиков за руки и целовал их.

Также горничная рассказала о якобы существовавшей у музыканта страсти к видеозаписям, в резиденции находилась масса съёмочного оборудования, в том числе кассеты. Несмотря на то, что Эдриан Макманус никогда их в действительности не смотрела, она с уверенностью заявляет о том, что содержимое их вполне сомнительно. Впрочем, документального подтверждения ее слов нет.

Интересен же тот факт, что певец умер в 2009 году и споры вокруг личности Майкла Джексона ведутся не один год. Но при этом горничная Эдриан Макманус заговорила о данных подробностях только сейчас, спустя десять лет. Сама же прислуга аргументирует свои слова тем, что раньше боялась выступать с заявлениями, поскольку охранники Майкла Джексона ей угрожали. Они сказали, что наймут киллера, который очень быстро покончит с горничной, если та не будет хранить молчание.

Примечательно, что останки артиста спутся десятилетие после его смерти могут эксгумировать вопреки воле его семьи. Это связано с выходом документального фильма «Покидая Неверлэнд», в котором двое мужчин рассказывают о непристойном поведении артиста.

Напомним, что Майкл Джексон являлся американским певцом и королем поп-сцены. Он пятнадцать раз за всю свою историю был награжден премией «Грэмми», получал он и другие награды. Известно, что количество проданных в мире записей Джексона составляет свыше одного миллиарда копий.