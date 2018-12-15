«Киркоров на минималках»: Николай Басков насмешил фанатов костюмом из «змеиной кожи»

Сегодня, 19:08 \\ Шоу-бизнес

Певец примерил на себя брючный костюм из ткани с необычным принтом. Из-за наряда Никола Баскова назвали «попугаем» и даже сравнили с Филиппом Киркоровым, который тоже любит необычные образы.

Николай Басков разместил в своем Instagram новый снимок. На нем он продемонстрировал фанатам новый костюм. Наряд вызвал неоднозначную реакцию пользователей, однако сам певец, по всей видимости, мечтал произвести фурор.

Своим необычным костюмом Басков насмешил фанатов и вызвал массу шуточных комментариев. «Киркоров на минималках», написали пользователи о наряде певца, сравнив его с экс-мужем Аллы Пугачевой, которые так же любит эпатажные образы. По словам комментаторов, костюм Николая Баскова будто бы сшит из «змеиной кожи».

Пользователи шутят о странном наряде Николая Баскова. Они отметили, что у певца с возрастом стало теряться чувство стиля. Якобы, раньше Басков носил куда более привлекательную одежду, а теперь же он слепо следует трендам. Нашлись и преданные поклонники, которые похвалили певца за смелость и отметили, что в таком образе он смотрится необычно и красиво. «Никого не слушайте, вы прекрасны», - пишут фанатки Николаю Баскову.

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Автор - Анна Пушкина
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