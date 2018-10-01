Марина Хлебникова вернулась на сцену спустя полгода после смерти мужа

Певица призналась, что еще не готова открыто обсуждать подробности смерти первого мужа, который скончался в октябре 2018 года. Однако Хлебникова считает, что в будущем должна рассказать о нем больше, ведь он был талантливым и много для нее сделал.

51-летний Антон Логинов, продюсер и первый муж Марины Хлебниковой умер осенью прошлого года. Для певицы это стало настоящим потрясением, так как она была первой, кто обнаружил его тело. После этого Хлебникова закрылась от внимания общественности. Артистка перенесла нервный срыв, из-за чего была госпитализирована. Теперь, спустя полгода после смерти мужа Марина Хлебникова вернулась на сцену и телевидение, где дала интервью программе «Выход в люди».

Марина Хлебникова рассказала, что боль от утраты бывшего мужа еще ощущается ею, поэтому ей трудно поведать всю правду. Однако она считает, что о Логинове должны знать больше, так как продюсер был талантлив, и сделал для Марины Хлебниковой все, что мог.

Артистка долгое время отсутствовала в телевизионных программах и на сцене. Это заставило поклонников забеспокоиться. Марина Хлебникова объяснила, что всему виной стоматологические операции, которые она перенесла.

Сейчас Марина Хлебникова уже может вернуться на сцену, чем и планирует заниматься. Звезда 90-х не только появится на сцене, но также хочет написать сборник стихотворений.

Напомним, после смерти первого мужа Антона Логинова в октябре, Марина Хлебникова была сильно потрясена. Она даже не смогла присутствовать на похоронной церемонии бывшего возлюбленного. Как стало известно позже, в предсмертном послании Логинов написал, что Марина Хлебникова была для него настоящей любовью и, и что не следует никого винить в его смерти.