«Полная ложь и клевета»: Андрей Разин заявил, что он не говорил об «отравлении» Децла

Сегодня, 18:32 \\ Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» призвал пользователей не поддаваться провокации и не верить слухам. По словам Андрея Разина, Децл умер от остановки сердца, так же погиб и его сын.

Несколько часов назад появилась информация о том, что Разин высказал свою версию смерти Децла. Якобы, продюсер считает, что рэпера отравили. Теперь же Разин опроверг эти данные и заявил, что он не говорил об «отравлении» Децла.

В своем Instagram Андрей Разин написал, что новость о его словах про «отравление» Децла является фальшивкой. Он также отметил, что в настоящий момент причина смерти рэпера устанавливается, а его сын тоже умер от остановки сердца.

«Полная ложь и клевета», - написал Андрей Разин и отметил, что авторы данного слуха распространили «брехню» и поступили несолидно. Продюсер выступил с критикой конкретного издания, а к своему гневному посту он прикрепил скриншот с новостью, где он якобы говорит об «отравлении» Децла. Ранее о смерти рэпера высказался Владимир Жириновский. К удивлению многих пользователей, политик оценил талант Децла и даже назвал его заслуги.

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Автор - Анна Пушкина
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