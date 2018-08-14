«Угостите мамочку?»: Барановская меняет детей на клубное прошлое

«С порохом в пороховницах» Барановская покоряет танцполы страны, лишь бы вспомнить молодость.

Последнее время Юлия Барановская слишком откровенна со своими подписчиками, часто рассказывая то, что, возможно, фанатам не следует знать. Вот недавно, например, Юлия, мать троих детей от Андрея Аршавина, опубликовала запись с танцпола, на которой отрывалась под знаменитую песню группы «На-На».

Странное видео с танцами Барановская подписала так: «Суббота, а мы работаем в командировке…Поэтому в Инстаграме оставлю наши с Костей Тарасюк танцы с концерта в «Международном антинаркотическом лагерне», который мы с ним совсем недавно провели». Конечно, похвально, что Юлия не отчаивается и пытается сохранить свою молодость и красоту, которая у неё есть, но не слишком ли отчаянно танцевать на каблуках под песню «Фаина», забыв о существовании детей. Видимо, Барановская решила менять свою жизнь к идеалу и, скорее всего, таким идеалом является клубная тусовка из её прошлого. Ножки ещё помнят, как отрывались в молодости.

Некоторые уже, видимо, захотели подойти к ней и угостить мамочку троих детей каким-то коктейлем. Но, несмотря на это, Барановская, действительно, ловит любой подходящий случай для того, чтобы подольше побыть без детей: снова почувствовать то чувство, когда принадлежишь только себе и никому более. Вероятно, поэтому Барановская выбирает не самолет, а поезд, в качестве транспорта на несколько тысяч километров, и длинные командировки, а не скромный бизнес в Москве.

Конечно, против этого никто не возражает, жизнь Барановской и ей решать, как воспитывать и относиться к детям, но, возможно, совсем скоро дети захотят уехать к любящему папе, Андрею Аршавину, только лишь бы не ждать маму с очередного клуба.