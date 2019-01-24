«Вдохновение приходит внезапно»: после смерти Жанны Фриске Анфиса Чехова начала писать книгу

Сегодня, 16:48 \\ Шоу-бизнес

По словам телеведущей, она сочиняет стихи с детства, но после гибели подруги тяга к поэзии в ней проснулась с новой силой. Анфиса Чехова рассказала, что смерть Жанны Фриске стала для нее большим потрясением.

Анфиса Чехова не так давно представила книгу со своими стихотворениями. Телеведущая часто делится с фанатами своими стихами, а теперь ее работы уместились в полноценный сборник. Ее книга была выпущена 12 января минувшего года. Сборник Чеховой пользуется определенным успехом, на презентацию книги пришли не только фанатки, но и представители мужского пола.

По словам Анфисы Чеховой, она написала свой первый стих в 5 лет. Тогда ей удалось сочинить стихотворение о гномиках. Потом она на время переставала писать, примерно в 10 лет ее отец сказал сочинить поэму. Писать не пожеланию оказалось сложно, поэтому Чехова отказалась от сочинительства. В подростковом возрасте она снова начала писать стихи, но потом желание быть поэтом у артистки пропало. Тогда она разочаровалась в своих юношеских рифмах про «любовь-морковь».

А вот после смерти Жанны Фриске, с которой дружила Анфиса Чехова, телеведущая снова начала сочинять и писать книгу. Гибель подруги сильно потрясла звезду. От пережитых эмоций из Чеховой «вылетали сотни строк». «Вдохновение приходит внезапно», - рассказала телеведущая и отметила, что сейчас она может написать стихотворение о любом впечатлении, которое покажется ей интересным.

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Автор - Анна Пушкина
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