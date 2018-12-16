Йога, пес и каблуки: Глюкоза заинтриговала фанатов необычным снимком

Сегодня, 15:16 \\ Шоу-бизнес

На фото певица Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя Глюкозы) стоит на руках. Рядом с ней лежит белая собака, а на заднем фоне стоит беговая дорожка.

Певица Глюкоза имеет стройную фигуру и может похвастаться привлекательными формами. Она занимается йогой и часто делится со своими фанатами снимками с тренировок. В этот раз певица заинтриговала фанатов весьма необычным фото.

На снимке рядом с Глюкозой, стоящей на руках, оказался пес. Примечательно, что свой трюк певица выполнила в ботильонах на каблуках. Йога, отметили фанаты, идет Глюкозе на пользу, она выглядит очень спортивной и с легкостью выполняет сложные упражнения.

«Йога, пес и каблуки», - написали фанаты, озаглавив необычный снимок певицы. Сама Глюкоза попросила подписчиков определить, что же является лишним на ее фото. По словам фанатов, лишними могут быть каблуки или пес, который явно не вписывается в интерьер зала для тренировок.

Фанаты были удивлены снимком Глюкозы. Однако им понравилось, что певица имеет чувство юмора и может публиковать не только постановочные фотографии.

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Автор - Анна Пушкина
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