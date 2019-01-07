Анастасия Костенко показала маленькую дочь во время получения диплома

24-летняя модель и супруга Дмитрия Тарасова появилась в своем учебном заведении, чтобы получить диплом, но не одна, а с маленькой дочерью Миланой. Спустя 6 месяцев Костенко обещает снова вернуться к учебе, чтобы стать магистром журналистики.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото с радостного события: девушка стала бакалавром журналистики. 4 года Костенко училась в РУДН. На получении диплома Анастасия показала маленькую Дочь Милану, которой едва исполнилось 6 месяцев.

Подписчики Костенко неоднозначно восприняли то, что девушка показала маленькую дочь в университете во время получения диплома. Некоторые раскритиковали Анастасию, якобы она совершила этот жест, чтобы вызвать жалость. Однако большинство поддержало девушку и пожелало таких же успехов в продолжении учебы.

6-месячная Милана стала для Дмитрия Тарасова не первым ребенком. Он уже является отцом 9-летней Ангелины-Анны, которую футболисту родила его первая супруга Оксана Пономарева. Недавно через суд женщина взыскала с Тарасова 15 млн. рублей в качестве алиментов.