Анастасия Костенко показала маленькую дочь во время получения диплома

Сегодня, 15:16 \\ Шоу-бизнес

24-летняя модель и супруга Дмитрия Тарасова появилась в своем учебном заведении, чтобы получить диплом, но не одна, а с маленькой дочерью Миланой. Спустя 6 месяцев Костенко обещает снова вернуться к учебе, чтобы стать магистром журналистики.

 Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото с радостного события: девушка стала бакалавром журналистики. 4 года Костенко училась в РУДН. На получении диплома Анастасия показала маленькую Дочь Милану, которой едва исполнилось 6 месяцев.

Подписчики Костенко неоднозначно восприняли то, что девушка показала маленькую дочь в университете во время получения диплома. Некоторые раскритиковали Анастасию, якобы она совершила этот жест, чтобы вызвать жалость. Однако большинство поддержало девушку и пожелало таких же успехов в продолжении учебы.

 6-месячная Милана стала для Дмитрия Тарасова не первым ребенком. Он уже является отцом 9-летней Ангелины-Анны, которую футболисту родила его первая супруга Оксана Пономарева. Недавно через суд женщина взыскала с Тарасова 15 млн. рублей в качестве алиментов.

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Автор - София Волкова
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