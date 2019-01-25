Довольная и постройневшая Анна Семенович перестала голодать

Сегодня, 14:54 \\ Шоу-бизнес

Звезда шоу-бизнеса Анна Семенович пока что закончила с лечебным голоданием. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте, где выглядит прекрасно после курсов очищения организма.

Знаменитость призналась в том, что уже на протяжении десяти лет посещает центр «Ревиталь Парк», где и берет диетическую программу. По словам Семенович, что бы клиент центра ни выбрал, делать он это должен исключительно под наблюдением медицинских специалистов. Звезда не скрывает своих эмоций и делится с поклонниками тем, насколько она довольна проведенными процедурами. Под фотографией Семенович оставила комментарий, суть которого заключалась в том, что теперь она готова идти навстречу новым приключениям. Поклонники оценили решение теледивы и порадовались за нее.

Также стоит отметить тот факт, что Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте опубликовала архивное фото. На данной фотографии звезда шоу-бизнеса сидит в светлом костюмчике и шапочке, придерживая мячик. Под фотоснимком она также начала рассуждать о том, что сразу видно определение будущей профессии. Семенович привлекла внимание поклонников к тому, что на снимке она сидит ровно, не вертится и не моргает, как будто зная о том, что именно это ее ждет в дальнейшем.

Кроме того, теледива решила завязать с алкоголем, она во всеуслышание заявила об этом, хотя ранее ее не раз заставали подвыпившую в компании неизвестных мужчин. Опять же это связано с решением Анны Семенович кардинально изменить свою жизнь и похудеть.

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Автор - Алевтина Сергеева
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