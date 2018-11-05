«Нам так не жить»: Екатерина Андреева заплатила за отдых на Мальдивах несколько миллионов рублей

В январе ведущая была в Таиланде, а после она отправилась на Мальдивы. Отдых на островах был далеко не бюджетным, Екатерина Андреева потратила на отпуск немалую сумму.

Екатерина Андреева провела большую часть зимы в теплых краях. Телеведущая активно путешествует и часто делится со своими фанатами впечатлениями от отдыха. Как стало известно, отпуск на Мальдивах, где Екатерина Андреева провела 10 дней, стоил довольно много.

По данным СМИ, за отдых на островах Андреева заплатила несколько миллионов рублей. Даже если опустить стоимость билетов из России на Мальдивы, суммы все равно будут большими. По прибытию Андреева заплатила примерно 500 долларов за трансфер в отель.

Затем Екатерина Андреева заселилась в собственную виллу, которая стоит порядка 70 000 рублей в сутки. На Мальдивах телеведущая провела 10 дней, из чего следует, что за отель она заплатила минимум 700 000 рублей. Андреева баловала себя деликатесами и морепродуктами, каждое из блюд стоило примерно 1 500 рублей.

Помимо этого, на Мальдивах Андреева рыбачила, для этого она арендовала катер. На островах такая услуга стоит примерно 30 000 рублей за 3 часа. По подсчетам, передает издание StarHit, телеведущая оставила на островах несколько миллионов рублей. «Нам так не жить», - пишут пользователи. По словам комментаторов, им понравился роскошный отдых Екатерины Андреевой, но им сложно понять, насколько богатым должен быть человек, чтобы потратить столь внушительную сумму всего за 10 дней.