"Это могло быть отравление": Разин подозревает, что Децл умер не своей смертью

Фанаты все еще не могут прийти в себя после трагедии, которая произошла неделю назад - 3 февраля Децл умер от остановки сердца. Однако некоторые знакомые Толмацкого подозревают, что смерть рэпера была не случайной.

Известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал свою версию смерти исполнителя. Как он признался в эфире программы «Выход в люди», рэпера могли отравить. Продюсер заявляет, ему совершенно непонятно, почему Децла бросили в своей гримерке. Как ранее сообщалось, рэперу стало плохо после концерта в честь дня рождения одного бизнесмена.

Как рассказал Разин, Кирилл Толмацкий всегда создавал имидж, что употребляет запрещенные вещества. Однако, по словам Андрея, ничего этого не было. Исполнитель никогда не лечился в клиниках, а курил простые сигареты. Децл не имел проблем со здоровьем за все 35 лет, как указывает продюсер. По его словам, следователи в настоящий момент продолжают вести расследование, чтобы всё выяснить, ведь инцидент действительно мог быть отравлением.

Солидарен с Разиным друг Толмацкого Роберт Елизарьев. Он тоже полагает, что Децла отравили, он просто стал жертвой недоброжелателей, которые хотели его устранить. Однако интересно, что мать рэпера рассказывала несколько иную версию. По ее словам, умерший сын регулярно подвергал себя сильным нагрузкам и плохо питался в последнее время. В связи с этим сердце исполнителя вполне могло не выдержать.