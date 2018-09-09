«Белая смерть» лучше: Дана Борисова подсела на «сахарную иглу»

Борисова перестала следить за тем, что она есть – результат «на лицо».

Дана Борисова, современная российская «мать Тереза» в помощи зависимым от алкоголя или наркотиков, удивила своей физической формой всех, кто хоть как-то с ней знаком. Последние опубликованные фотографии в сети Instagram вызвали отвращение у всех её подписчиков, что вызвало некую волну «отписок» от звезды.

Дело в том, что некогда очень стройная девушка, почти, секс-символ российского шоу-бизнеса, сейчас приобрела очень пугающие формы как для медийной личности. А именно, всех удивил её живот на последних фотографиях, даже не живот, а «мамон» вместо плоского животика. Стоит сказать, что Борисова, даже, после рождения дочери выглядела очень стройно, а наркотическая зависимость не могла привести к таким последствиям, да и в любой момент при большом желании от живота можно избавиться.

Как посчитали многие подписчики, вероятно, Дана после тяжелого лечения от наркозависимости была вынуждена «подсесть» на другой вид наркотика, а именно сахар. Борисова любит себя побаловать чем-то вкусненьким и в свои 42 года не отказывает себе в еде, а уж на диетах точно не сидит, хоть и следовало бы. Посчитав, наверняка, что «белая смерть», то есть сахар, лучшая замена плохому настроению и всем проблемам, Дана начала набирать лишний вес, который откладывается там, где не нужно.

Многие поклонники Даны беспокоятся, что скоро увидят звезду, действительно, на «сахарной игле». Не так давно излечившуюся от наркотической зависимости, звезду не хотелось бы видеть снова у врачей с проблемами. Дана сейчас занимается поиском зависимых звёзд с целью помочь им в лечении. Часто она затрагивает тему зависимости Стаса Пьехи, Гребенщикова, и уже покойного Децла.