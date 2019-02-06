«Хоронить детей нелегко»: отец Децла показал видеозапись с рэпером

Александр Толмацкий опубликовал ролик со своим сыном-музыкантом Децлом. «Уже где-то там», - написал отец рэпера.

Отношения Децла и его отца складывались непросто. Рэпер Алексей Толмацкий (настоящее имя музыканта) не общался с папой около 14 лет.

Сам Александр Толмацкий признался, что ссора с сыном его сильно беспокоила. Он также боялся того, что Децл не придет на его похороны. Но судьба распорядилась иначе, отец рэпера встретился со своим сыном лишь на его похоронах.

Александр Толмацкий не скрывает того, что сейчас он сильно переживает из-за смерти сына. В своем Instagram он показал видеозапись с рэпером. На видео демонстрируются моменты с выступлений Децла.

«Хоронить детей нелегко», - написали пользователи. Они искренне сочувствуют Александру Толмацкому и просят его не винить себя в ссоре с сыном. По словам комментаторов, которых растрогал ролик, отец Децла должен отпустить своего сына, так как музыкант мог его и простить. Ранее о смерти рэпера высказался астролог Влад Росс. Он завил, что Децл сам себя «запрограммировал» на смерть.