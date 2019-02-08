«Семья не бедная»: Стало известно, кому достанется наследство актера Сергея Юрского

У скончавшегося артиста осталась жена Наталья Тенякова, дочь Дарья Юрская и два внука – Георгий и Алишер. Уже известно, что Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище.

8 февраля умер актер из «Любовь и голуби», «Золотого теленка» и фильма «Ищите женщину». Сергею Юрскому было 83 года, он скончался от сердечной недостаточности. Прощание с актером намечено на 11 февраля, потом его похоронят на Троекуровском кладбище.

Уже стало известно, кому достанется наследство актера. Пользователи Сети порассуждали о наследниках Сергея Юрского. По данным, семья у актера не бедная. Первоочередными претендентами на наследство Юрского являются его вторая супруга и дочь.

Вдова актера Наталья Тенякова прожила с Юрским около 50 лет. В свои 74 года она продолжает играть на сцене МХТ имени Чехова. Дочь актера решила идти по стопам своих родителей-актеров, она также играет в театре. От первого брака у Дарьи Юрской есть сын Георгий, а от второго супруга она родила сына Алишера. Первые два брака у дочери актера Сергея Юрского не сложились. Сейчас она нашла нового возлюбленного и счастлива с ним в отношениях.

По мнению пользователей, разногласий в семье Юрского из-за его наследства не возникнет. У Дарьи Юрской есть квартира в центре Москвы, ей ее подарила мать. У актера Сергея Юрского была дружная семья, он был хорошим отцом и дедом, поэтому фанаты искренне верят, что наследство не станет камнем преткновения среди его родственников.