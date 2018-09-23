«Подавитесь, жабы»: Лера Кудрявцева рассказала о молодом муже и заявила, что не пользуется «уколами красоты»

Сегодня, 12:07 \\ Шоу-бизнес

Телеведущая вышла в «Прямой эфир» своего Instagram. Лера Кудрявцева рассказала, почему она не показывает в Сети свою дочь и назвала подписчиков «вонючками».

47-летняя Лера Кудрявцева не так давно стала матерью. Она не показывает снимки своей маленькой дочери. По словам телеведущей, она еще не покрестила своего ребенка, поэтому пока что снимки малышки она не публикует. И даже потом, когда у дочери Леры Кудрявцевой появятся крестные отец и мама, она не уверенна, что будет показывать дочь.

По словам Кудрявцевой, в Сети есть много злых пользователей, которым не стоит видеть снимки ее дочь. В своей речи телеведущая активно использовала нецензурные слова и нередко подкрепляла свои эмоциональные высказывания «крепким словцом». «Подавитесь, жабы» - сказала Лера Кудрявцева и рассказала о своем молодом муже, с которым у нее все хорошо. Она нечасто публикует снимки с супругом-хоккеистом именно из-за подписчиков, которые пишут негативные комментарии.

Лера Кудрявцева заявила, что она не пользуется «уколами красоты». По словам телеведущей, она не колит ботокс, так как от него ей плохо. У нее аллергия на «уколы красоты». Кудрявцева рассказала, что ранее оно колола себе ботокс, но тогда этого не стоит делать. Теперь же, когда она нуждается в «уколах красоты», она не может этого сделать из-за непереносимости веществ, содержащихся в инъекциях.

В целом, эфир с Лерой Кудрявцевой понравился фанатам. Телеведущая активно отвечала на вопросы и делилась с поклонниками своим мнением. В конце эфира среди зрителей Лера Кудрявцева заметила свою маму. Телеведущая извинилась перед матерью за то, что она использовала в «прямом эфире» нецензурную брань, а также посоветовала ей не смотреть трансляцию.

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Автор - Анна Пушкина
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