"Отделался извинениями": избивший Гуфа охранник извинился перед репером

Недавно на одной из московских вечеринок пострадал российский репер Гуф. Теперь же нападавший решил пойти на мировую и принести свои извинения. Данную информацию сообщил адвокат известного исполнителя Сергей Жорин.

Как он отметил, стороны обсудили свои разногласия и пришли к единоличному решению, а Гуф принял принесенные ему извинения и отозвал из отделения полиции свое заявление. Также Жорин опроверг информацию о том, что к избиению репера были причастны сотрудники службы безопасности богача Игоря Сосина. Ранее в нападении обвинялся старший сын бизнесмена Егор Сосин, но впоследствии семье были принесены извинения.

Стоит отметить тот факт, что инцидент произошел в клубе «Бункер-42» на торжестве одного из сыновей миллиардера Игоря Сосина. Тогда один из охранников клуба нанес реперу тяжелые удары, у Гуфа было диагностировано сотрясение мозга, также перелом ребер и множество других травм. В результате было принято решение не оставлять действия охранника безнаказанными. Адвокат отмечает, что, по его мнению, нападение было заранее спланированным, поскольку Гуфа сначала пригласили выступить, а потом закрыли в помещении, где его избили и ограбили.

Также стоит отметить тот факт, что беременная любовница Гуфа Яна Шевцова хочет стать эскортницей. Об этом она сообщила, прийдя на передачу «Бородина против Бузовой». По ее словам, это не очень просто, но она готова начать с грязи, а потом продолжит другим.