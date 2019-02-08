"Собрались банк грабить?": Валерия показала фанатам фото в балаклаве

Некоторые фанаты были разочарованы новым снимком певицы. Они указали, что женщине с безупречным вкусом не стоит даже примерять подобное.

Валерия опубликовала в социальной сети Instagram новый снимок, который разочаровал некоторых поклонников. На нем артистка предстала перед публикой в балаклаве. Оказалось, что эту покупку певица сделала перед поездкой на дальний Восток. По ее мнению, такой головной убор убережет ее от холода и сделает более фотогеничной. В подписи она указала: «Перед поездкой на Дальний Восток купила балаклаву (головной убор, если что). Надеть не решилась, а зря: во-первых, было бы тепло; во-вторых, идеально бы получалась на всех фотографиях».

Многие подписчики заявили, что подобный головной убор, который показала знаменитость, совсем ей не идет. «Не ожидала с Вашим вкусом так одеться, не повторяйте», «Собрались банк грабить?», «Это модно тоже? Балаклавы, маски...? Ладно плюшевые шубы и сиреневый макияж... но зачем это? Зачем закрывать такое красивое лицо?!» - недоумевают поклонники.

Конечно, необходимо иметь немного чувства юмора, чтобы оценить новую публикацию звезды, на что и обратили внимание фанаты, которые высоко оценили фотографию своего кумира. «Прям классный стиль, и можно ходить, не боясь, что тебя узнают!», «Идеальный вариант, если утром не успеваешь нанести макияж», «Эт точно, с нашими ветрами только в балаклавах и ходить», «О даа! Актуальный головной убор! Спасибо Вам большое, Валерия за идею!», - одобряют фото певицы пользователи сети.

Известно, что у супруга Валерии скоро знаменательное событие: продюсер будет праздновать 50-летие. Фанатов интересовало, что звезда намерена преподнести мужу на день рождения, однако, Валерия не ответила, предпочитая сделать сюрприз.