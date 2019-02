"Собрались банк грабить?": Валерия показала фанатам фото в балаклаве

View this post on Instagram

Перед поездкой на Дальний Восток купила балаклаву (головной убор, если что). Надеть не решилась, а зря : во-первых, было бы тепло; во-вторых, идеально бы получалась на всех фотографиях. 😂😂😂 #дальнийвосток #гастроли #гардероб #мода #fashion #style 🛫🛫🛫🧢🧢🧢🧣🧣🧣🧤🧤🧤