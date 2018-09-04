Аглая Тарасова рассказала о новой влюбленности после романа с Биковичем

24-летняя актриса Аглая Тарасова в новом интервью рассказала о своей влюбленности, которая случилась с ней в 2018 году после романа с 31-летним актером Милошем Биковичем. Об этом пишет «PeopleTalk».

Роман Аглаи Тарасовой и Милоша Биковича длился около полутора лет. Звездная пара даже совместно жила. Но в апреле 2018 года актеры расстались. Причиной окончания романа они называли свою занятость, из-за которой не успевают уделять время друг другу.

Уже через четыре месяца после разрыва отношений Бикович представил обществу свою новую возлюбленную. Ей стала модель из Сербии – Барбара Таталович.

В отличие от своего экс-бойфренда, Тарасова предпочитала не афишировать свою личную жизнь. На светские мероприятия актриса приходила одна или же в сопровождение своей звездной мамы – Ксении Раппопорт.

Но в недавнем интервью, где Тарасова подводила итоги 2018 года, девушка призналась в своей новой влюбленности. По словам актрисы, минувший год для нее был успешным. Она завела много новых и интересных знакомств, стала учиться в США, стала обладательницей престижных премий (среди них «Золотой орел» - награда вручена за работу в фильме «Лед»). Среди прочего, Тарасова отметила новую влюбленность. Однако другими подробностями об этом событии актриса предпочла не делиться.