Болезни и операции: гадалка напророчила Татьяне Булановой ссоры с подругой и одиночество в старости

По словам ясновидящей Галины Янко, в скором времени Татьяна Буланова снова окажется на первых полосах в СМИ. Якобы, певица получит большую популярность, но случится это не из-за песен и таланта, а из-за ссоры с подругой.

Гадалка Галина Янко напророчила Татьяне Булановой ссоры с подругой. Ясновидящая утверждает, что у певицы будут проблемы с молочными железами и ей могут предстоять операции. Якобы, Булановой стоит внимательнее относиться к своему здоровью. Гадалка советует певице сходить к врачу и проверить свой бюст на предмет возможных проблем.

Ясновидящая пророчит Татьяне Булановой не только болезни. По словам певицы, у певицы будет карьерный рост. В личной жизни Булановой гадалка проблем не увидела. Однако ясновидящая утверждает, что певицу ждет одиночество в старости.

По словам Галины Янко, расклад карт показал «Планету Вдовы», из-за чего она не видит, что в будущем Буланова не будет в паре. Тему ссоры с подругой, утверждает гадалка, долго будут обсуждать в СМИ. Даже после того, как конфликт будет исчерпан, инцидент все равно продолжит оставаться «на слуху».