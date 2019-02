«Опять животных мучает»: Анфиса Чехова забыла о критике Миро и снова показала ручного львенка

View this post on Instagram

*** «В одну реку дважды не войти»- Говорила мама мне, рыдающей в подушку. Но к бурлящим течениям твоим возвратились мои пути. И зная, что снова мне быть на дне, целую тебя в макушку! 💋 #анфисиныстихомысли