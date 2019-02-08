«Опять животных мучает»: Анфиса Чехова забыла о критике Миро и снова показала ручного львенка

Не так давно Лена Миро жестко критиковала Анфису Чехову и Веру Брежневу за их снимки с ручным львенком, которого, по мнению девушки-блоггера, мучают ради красивых фото. Чехова снова показала того самого львенка, а в описании прикрепила стих о любви.

Анфиса Чехова стала все чаще открывать в себе талант сочинителя стихотворений. В своих работах она делится переживаниями и говорит о любви. В этот раз Чехова написала стих о второй попытке создать отношения. «В одну реку дважды не войти», - указала в своих строках телеведущая.

Как указано в стихотворении Анфисы Чеховой, когда она рыдала в подушку, мама ей говорила эту поговорку. Стих заканчивается тем, что телеведущая (или ее героиня в стихотворении) снова возвращается к прошлому и целует в макушку человека, с которым уже не получалось построить отношения. Стихотворение понравилось фанатам, но вот снимок, который разместила Чехова, вызывал шквал негодования.

«Опять животных мучает», - написали пользователи и осудили Анфису Чехову за то, что она фотографируется с животными, которым нужно жить на свободе, а не в тесных клетках. Комментаторы пишут, что телеведущая, вероятно, забыла о критике Миро, поэтому снова показала ручного львенка.

Пользователи возмущены тем, что многие люди считают диких зверей «игрушкой», которую можно мучать ради эффектной фотосессии. По словам комментаторов, Чеховой стоит задуматься о том, какая судьба ждет несчастного львенка, когда тот вырастет. Якобы, потом животное будет страдать и о нем все забудут.