Андрей Разин считает, что его 16-летнего сына убил сглаз

Продюсер не верит в официальное заключение медиков об остановке сердца в результате осложнений после ОРВИ. Разин всерьез считает сглаз тем явлением, которое убило его 16-летнего сына Александра 2 года назад.

Андрей Разин рассказал в передаче «Светская хроника» о том, что на самом деле убило его 16-летнего сына Александра. Всему виной сглаз, как говорит продюсер. Из-за популярности Разина и его состоятельности злые люди наложили так называемую порчу на его сына из зависти. 16-летний Александр заболел ОРВИ, после чего болезнь дала осложнения. Все это вылилось во внезапную остановку сердца. Медики заключили, что 16-летний сын Разина скончался от острого миокарда, который является очень редким случаем.

Основатель легендарного коллектива «Ласковый май» не был удовлетворен такими выводами врачей. По слова Андрей Разина, его сына убил сглаз и черная магия. Продюсер считает, что слишком часто находится на виду у окружающих, а его огромное состояние, которое досталось бы сыну, не давало кому-то покоя. Аргументом для Андрея Разина является то, что 10 опытных докторов исследовали причины гибели его сына на протяжении трех месяцев, однако вердикт остался тот же.

Сглаз, порча и черная магия не только убили 16-летнего сына Разина, но также пытались забрать на тот свет его вторую супругу Наталью Лебедеву. Женщине диагностировали рак крови. «Это доказано было научно в институте. Навели порчу, и практически у нее образовалась лейкемия. Мы ее спасали», - рассказывает Разин.

Могила 16-лтенего сына Андрея Разина находится на Троекуровском кладбище. Продюсер очень скорбит по своей утрате. Он принес к могиле несколько предметов мебели, чтобы создать уют. Также, там всегда много игрушек и цветов.

Ранее Андрей Разин активно высказывался против всех недоброжелателей покойного Евгения Осина. Он пригрозил Первому каналу судебным иском, если в программе «Пусть говорят» семья покойного артиста вновь будет обсуждаться с привлечением аферистов. Разин также является продюсером Агнии, дочери Осина.