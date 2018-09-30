«На моей шее висит куча детей»: Григорий Лепс мечтает, чтобы ему не пришлось кормить зятя

Певец активно помогает своей 16-летней дочери достичь успеха в музыке, девушка является участницей группы Cosmos Girls. По словам Григория Лепса, о замужестве своей наследницы он еще не задумывался, но уже опасается, что его будущий зять может сесть ему «на шею».

Группа Cosmos Girls, в которой поет дочь Григория Лепса, представила клип на песню «Я худею». В ролике девушки разыграли историю о любви и принце. По словам Лепса, который является продюсером данной группы, он доволен коллективом и не имеют претензий к своему центру, работники которого пишут для них песни.

Григорий Лепс рассказал, что он еще не думал о том, что в скором времени его дочь Ева может стать взрослой и начать встречаться с молодым человеком. По словам артиста, вопрос замужества своей дочери он пока не рассматривает. «На моей шее висит куча детей», - сказал Лепс и отметил, что не хочет содержать еще и зятя.

Певец признался, что он мечтает, чтобы ему не пришлось кормить зятя. По словам Лепса, ему не хочется, чтобы его дочь нашла бойфренда, не способного себя содержать. По словам фанатов, певцу еще рано думать о зяте, но ход его мыслей верен, ведь мужчина должен уметь содержать себя и свою возлюбленную, а не пользоваться деньгами ее родителей.