Влюбленная в Билана Светлана Лобода рассказала о своих ощущениях от его нового шоу

Звездное шоу Димы Билана «Планета Билан» посетило огромное количество людей. В их числе оказалась и признавшаяся певцу в любви Светлана Лобода. Она побывала на его выступлении и достаточно высоко оценила новую шоу-программу Билана.

После выступления Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором признавалась в любви Диме Билану, она заявила, что голос и взгляд российского исполнителя являются отражением его внутреннего мира, вмещая в себя грусть, боль и одиночество. По ее словам, именно за это поклонники, как и сама Лобода, так любят этого российского певца.

Стоит отметить, что автора поста в Instagram больше всего восхитила композиция в исполнении Димы Билана «Не отрекаются любя», которую ранее пела Алла Пугачева, тогда же эта песня и получила известность. Диме Билану, кстати говоря, удалось собрать полный зал, но, несмотря на это, не всем понравилось исполнение композиции. Некоторые отмечали, что певец попросту не вытягивает и не идет ни в какое сравнение с Аллой Пугачевой.

Также стоит отметить тот факт, что на шоу Димы Билана присутствовали, помимо Светланы Лободы, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Филипп Киркоров, Анита Цой, Дарья Клюкина и многие другие. Мероприятие в действительности оказалось весьма грандиозным. Певец планирует дать концерты в 22 городах России и Прибалтики.

Кроме того, Светлана Лобода удивила поклонников своим домашним нарядом. Она выложила в Instagram фото в новых штанах. Интересным является то, что нижняя часть штанов очень похожа на люстру за спиной у певицы. Многих насмешил фасон выбранных Лободой брюк.