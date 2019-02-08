«Ира всегда меня поражает»: Садальский рассказал о таланте и прямолинейности актрисы Муравьевой
Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет, с юбилеем ее поздравил и актер Стас Садальский. В своем Instagram он показал совместный снимок с артистом и рассказал о ее характере.
Садальский рассказал, что в 1973 году Константин Райкин посоветовал ему обратить внимание на Ирину Муравьеву. Ее Райкин назвал великой актрисой. По словам Садальского, ему посчастливилось работать с Муравьевой.
Стас Садальский заявил, что Ирина Муравьева «служит одной партии, которая называется театром. Актер отметил, что существуют актеры, которые постоянно вступают в разные партии. Тут он вспомнил о Гоше Куценко.
«Ира всегда меня поражает», - написал Садальский и рассказал о таланте и прямолинейности актрисы Муравьевой. По словам актера, она всегда проявляет честность и прямоту. Садальский вспомнил, как один из телеканалов делал ремонт на кухне Муравьевой. Чаще всего участники таких шоу восхищаются и демонстрируют радость, а вот актриса врать не стала. Ирина Муравьева назвала ремонт ужасом и потребовала, чтобы все переделали.
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В 1973 году Константин Райкин сказал: «Обрати внимание, великая актриса». Муравьева играла в детском театре Любку Шевцову, это действительно было что-то грандиозное. Я имел счастье с ней работать — и во ВГИКе, и у Владимира Мотыля работал с ней. Есть артисты, которые в партии вступают, в одну, вторую, третью, и все равно туда, как Гоша Куценко. Ира служит только одной партии — она называется театр». честность и прямота являются отличительными чертами характера артистки Муравьевой , всегда говорила, что думает, и никогда об этом не жалеет Ира всегда меня поражает... К ней как то приезжали из телевидения(НТВ) и делали ремонт кухни. Обычно все восхищаются увиденным, а она сказала: «Ужас! Я такого ужаса не видела, верните мне все обратно... Поражен Ирочкой, ее правдивостью и отношением к жизни. И желаю ей вечного здоровья и вечной работы #садальский #муравьева #сднемрождения #детскийтеатр
Садальский поздравил Ирину Муравьеву с 70-летием и пожелал ей вечного здоровья и вечной работы. Фанаты присоединились к поздравлениям и также пожелали актрисе всего самого наилучшего. Ирина Муравьева известна по фильмам «Москва слезам не верит», «Карнавал» и многие другие. Актриса также снималась в сериале «Не родись красивой», в котором исполнила роль доброй и проницательной мамы Кати Пушкаревой.