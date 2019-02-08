«Ира всегда меня поражает»: Садальский рассказал о таланте и прямолинейности актрисы Муравьевой

Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет, с юбилеем ее поздравил и актер Стас Садальский. В своем Instagram он показал совместный снимок с артистом и рассказал о ее характере.

Садальский рассказал, что в 1973 году Константин Райкин посоветовал ему обратить внимание на Ирину Муравьеву. Ее Райкин назвал великой актрисой. По словам Садальского, ему посчастливилось работать с Муравьевой.

Стас Садальский заявил, что Ирина Муравьева «служит одной партии, которая называется театром. Актер отметил, что существуют актеры, которые постоянно вступают в разные партии. Тут он вспомнил о Гоше Куценко.

«Ира всегда меня поражает», - написал Садальский и рассказал о таланте и прямолинейности актрисы Муравьевой. По словам актера, она всегда проявляет честность и прямоту. Садальский вспомнил, как один из телеканалов делал ремонт на кухне Муравьевой. Чаще всего участники таких шоу восхищаются и демонстрируют радость, а вот актриса врать не стала. Ирина Муравьева назвала ремонт ужасом и потребовала, чтобы все переделали.

Садальский поздравил Ирину Муравьеву с 70-летием и пожелал ей вечного здоровья и вечной работы. Фанаты присоединились к поздравлениям и также пожелали актрисе всего самого наилучшего. Ирина Муравьева известна по фильмам «Москва слезам не верит», «Карнавал» и многие другие. Актриса также снималась в сериале «Не родись красивой», в котором исполнила роль доброй и проницательной мамы Кати Пушкаревой.