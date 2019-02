«Ира всегда меня поражает»: Садальский рассказал о таланте и прямолинейности актрисы Муравьевой

View this post on Instagram

В 1973 году Константин Райкин сказал: «Обрати внимание, великая актриса». Муравьева играла в детском театре Любку Шевцову, это действительно было что-то грандиозное. Я имел счастье с ней работать — и во ВГИКе, и у Владимира Мотыля работал с ней. Есть артисты, которые в партии вступают, в одну, вторую, третью, и все равно туда, как Гоша Куценко. Ира служит только одной партии — она называется театр». честность и прямота являются отличительными чертами характера артистки Муравьевой , всегда говорила, что думает, и никогда об этом не жалеет Ира всегда меня поражает... К ней как то приезжали из телевидения(НТВ) и делали ремонт кухни. Обычно все восхищаются увиденным, а она сказала: «Ужас! Я такого ужаса не видела, верните мне все обратно... Поражен Ирочкой, ее правдивостью и отношением к жизни. И желаю ей вечного здоровья и вечной работы #садальский #муравьева #сднемрождения #детскийтеатр