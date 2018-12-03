Ким Кардашьян возвращает "уродливый" тренд из 90-х

Вместе со своими сестрами она начала надевать на себя вещи, которые считались модными в конце прошлого века. Эксперты считают, что такой шаг с их стороны повлечет за собой новую волну данного тренда.

В четверг звезды американского шоу-бизнеса собирались на шоу актера Джимми Фэллона под названием The Tonight Show. На мероприятии побывала в том числе и известная фотомодель и бизнес-леди, прославившаяся благодаря своим пышным формам, Ким Кардашьян.

Она появилась в длинном платье со змеиным принтом, которое имело небольшой разрез в области бюста. К наряду она подобрала бархатные туфли из коллекции бренда Yeezy, которым руководит ее супруг Канье Уэст. Многие критики отметили, что платье нетипично для современной моды. Она даже сделали вывод, что Кардашьян пытается возвратить очередной тренд из 90-х годов, который сейчас многие считают "уродливым".

Примечательно, что позже в тот же день она снова выбрала одежду с тем же принтом. На сей раз им были украшены брюки, причем не обычные, а расклешенные снизу. Вполне возможно, что этот тренд тоже скоро вернется.