«Косит под девочку»: Лера Кудрявцева при помощи рваных джинсов и «рокерских» перчаток пытается выглядеть моложе – фанаты

Телеведущая отдыхает в Италии, она уже посетила Ватикан и сделала там несколько снимков. 47-летняя Лера Кудрявцева примерила черные «рокерские» перчатки и рваные джинсы, из-за чего фанаты сравнили ее с подростком.

Лера Кудрявцева продолжает путешествовать. В этот раз телеведущая отправилась в Италию. Фанаты постоянно спрашивают, берет ли Кудрявцева в путешествия свою дочь, но она на такие вопросы не отвечает. По словам комментаторов, малышка растет без матери, так как телеведущая практически никогда не бывает рядом с ней. Конечно, это версия может не быть достоверной, ведь Кудрявцева может попросту не показывать снимки с дочерью и сохранять интригу ради внимания к своей персоне.

На новых снимках Лера Кудрявцева примерила «молодежный» наряд, из-за чего фанаты решили, что телеведущая «косит под девочку». По мнению комментаторов, 47-летняя звезда пытается выглядеть моложе при помощи рваных джинсов и «рокерских» перчаток.

Фанаты осыпали Леру Кудрявцеву комплиментами, но не забыли напомнить о том, что в 47 лет женщина не должна наряжаться в «подростковую» одежду. Якобы, телеведущей стоит выбирать более сдержанные и стильные варианты, которые не только подчеркнут ее достоинства, но и не будут выглядеть нелепо.