"Равных ему нет": Станислав Садальский скорбит о смерти Сергея Юрского

Сегодня, 14:43 \\ Шоу-бизнес

Актер показал поклонникам фотографии, на которых запечатлен в паре с ушедшим из жизни коллегой. Известно, что вместе они довольно много сотрудничали, а потому хорошо друг друга знали.

 Новый пост появился на официальной странице известного 67-летнего российского артиста Станислава Садальского в социальной сети Instagram. Он сделал коллаж, в который вместил три архивных фотографии, на каждой из которых запечатлено лицо Сергея Юрского. При этом, все снимки сделаны в разное время, один из них, совсем старый, - в черно-белом цвете.

 Блогер показал, что скорбит о смерти коллеги, посвятив ему такие слова: "Сегодня его не стало...равных ему нет, штучный Актер...." (орфография и пунктуация автора сохранена). С выражением согласились и подписчики Садальского. Они отметили, что великие артисты уходят, однако на замену им никого из достойных не остается.

"Как точно - штучный Актер! Вечная память... Таких, увы, уже не будет...", "Как жаль.... Великолепный артист", "Думаешь, что они будут всегда, любимые артисты! А они уходят!", "Выпадают бриллианты из короны искусства, очень жаль, покойтесь с миром, великий актер", - написали огорченные поклонники творчества Сергея Юрского в комментариях под постом.

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Автор - Мартина Корф
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