Дарья Мельникова впервые показала себя с новорожденным сыном на руках

Сегодня, 14:34 \\ Шоу-бизнес

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала в stories малыша, которого родила в последний месяц 2018 года. Актриса впервые показала себя с новорожденным сыном на руках, несмотря на усталость и синяки под глазами.

 Дарья Мельникова и актер Артур Смольянинов во второй раз стали счастливыми родителями в конце прошлого года. Их первый сын Артур Смольянинов младший появился на свет 3 года назад. Как назвали нового члена семьи, звездные родители не разглашают и вообще стараются держать семейную жизнь подальше от чужих обсуждений. Однако сегодня Дарья Мельникова все же не держалась и впервые показала себя с новорожденным сыном на руках.

 Судя по stories в микроблоге актрисы, ей пришла спонсорская посылка от люксового бренда декоративной косметики. Дарья Мельникова решила не просто показать цвет полюбившейся ей помады из посылки, но заодно показать в кадре новорожденного сына. Мальчик лежит на плече мамы, поэтому лица не видно. Очевидно, Мельникова придерживается тех же традиций, что и большинство звезд – не показывать лицо новорожденного до крещения во избежание сглаза.

 Ранее Дарья Мельникова объявила о наличии у себя отдельного микроблоге, где будет собрана вся информация о ее опыте материнства. Актриса также кардинально сменила имидж, обрезав волосы, так как с двумя детьми у звезды просто нет достаточно времени на прически.

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Автор - София Волкова
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