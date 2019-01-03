Дарья Мельникова впервые показала себя с новорожденным сыном на руках

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала в stories малыша, которого родила в последний месяц 2018 года. Актриса впервые показала себя с новорожденным сыном на руках, несмотря на усталость и синяки под глазами.

Дарья Мельникова и актер Артур Смольянинов во второй раз стали счастливыми родителями в конце прошлого года. Их первый сын Артур Смольянинов младший появился на свет 3 года назад. Как назвали нового члена семьи, звездные родители не разглашают и вообще стараются держать семейную жизнь подальше от чужих обсуждений. Однако сегодня Дарья Мельникова все же не держалась и впервые показала себя с новорожденным сыном на руках.

Судя по stories в микроблоге актрисы, ей пришла спонсорская посылка от люксового бренда декоративной косметики. Дарья Мельникова решила не просто показать цвет полюбившейся ей помады из посылки, но заодно показать в кадре новорожденного сына. Мальчик лежит на плече мамы, поэтому лица не видно. Очевидно, Мельникова придерживается тех же традиций, что и большинство звезд – не показывать лицо новорожденного до крещения во избежание сглаза.

Ранее Дарья Мельникова объявила о наличии у себя отдельного микроблоге, где будет собрана вся информация о ее опыте материнства. Актриса также кардинально сменила имидж, обрезав волосы, так как с двумя детьми у звезды просто нет достаточно времени на прически.