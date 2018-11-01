Даниил Страхов объяснил свое нежелание завести страницу в социальных сетях

Вчера, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Артист рассказал, что не понимает своих коллег, постоянно выкладывающих фотографии в сеть.

 Известный российский актер Даниил Страхов объяснил прессе, почему не регистрируется в социальных сетях. Он рассказал, что современное общество не ощущает рамок дозволенного. Человеку становиться трудно останавливаться в нужный момент, чтобы не потерять лицо. Своим мнением на этот счет Страхов поделился с читателями «Известий».

Даниил Страхов выразил свою точку зрения, что погоня его коллег за подписчиками и лайками является каким-то заболеванием. «Это ведь потеря профессии. Часто наблюдаю, как мои партнеры по сцене не выпускают телефон из рук, снимая себя даже перед самым выходом. Потом это все публикуется в Instagram. Для меня такое поведение выглядит дико», - рассказал актер. По его словам, артисты в эти моменты думают не о роли, а о том, какое фото еще сделать. Поэтому Даниил назвал это потерей профессии. «Возможно, я что-то теряю в деньгах из-за своего отсутствия в интернете. С каждым годом становится все сложнее избегать этой участи, но на данный момент еще удается», - подытожил Даниил Страхов.

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Автор - Антон Словацкий
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