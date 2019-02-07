Автомобиль с Валерией сломался между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре в сильный мороз

Популярная певица рассказала, какие трудности ей предстояло пережить на Дальнем Востоке.

Известная российская певица Валерия гастролирует по дальневосточному региону. Совсем недавно в этот край нагрянули настоящие морозы. Температура опускается до сорока градусов ниже ноля. Валерия поделилась с подписчиками в своем Instagram, как ей пришлось на себе испытать все «прелести» жуткого холода в поломанной машине.

«Мы выехали из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре вместе с Иосифом. На трассе автомобиль начал издавать странные звуки, поэтому водитель свернул на обочину. Машина заглохла и не заводилась. Иосиф поймал попутку, какое-то такси. Мы час ехали на нем, очень замерзли. Потом нас встретила резервная машина, которая благополучно доставила нас в пункт назначения», - написала Валерия. По ее словам, водителя того такси они отблагодарили материально. «Я все равно не понимаю, кто разрешает автомобилям в аварийном состоянии работать в такси, тем более в такую экстремальную погоду», - выразила недоумение певица.