Автомобиль с Валерией сломался между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре в сильный мороз

Фото сделано в гримерке за час до концерта в Комсомольске на Амуре. Все привычно, по расписанию - саундчек окончен, выпита чашка чая и осталось время, чтобы поправить причёску и макияж. Но перед этим у нас было целое приключение. Мороз сегодня стоял злющий, и когда выезжали из Хабаровска, подумала, что если в такую погоду что - то на дороге случится, можно сто раз замёрзнуть, пока помощь придёт. Как в воду глядела. Через 200км пути наш автомобиль внезапно заскрежетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он замер как вкопанный. Слава Богу, скорость была невысокой, так как выезжали со стоянки у придорожного кафе, и машина только начинала брать разгон. Поломка оказалась серьёзной, и передвигаться на этом автомобиле оказалось совершенно невозможным. Что делать? Йося принял решение ловить попутку, так как автомобиль мог бы нас забрать с этой точки только через 2 часа- мы остановились ровно на полпути между городом отправления и точкой прибытия. Нас подобрало неизвестно откуда взявшееся такси- разбитая 30-летнего возраста Toyota с плохо работающей печкой и сломанными ремнями безопасности, причём с правым рулём управления. Когда машина шла на обгон, рядом сидящий с водителем человек должен был описывать ситуацию на дороге - можно совершать какие - то маневры или нет, потому что сам шофёр ничего не видел. 🙈Целый час ехали на этой драндулетке, замёрзли вдрызг, пока мы не пересели на отправленную за нами машину. Спасибо, конечно, водителю (и наша благодарность была, разумеется, и материальной тоже), но мне все равно не понять, почему для перевозки пассажиров используются такие аварийные автомобили. Хоть этот не развалился, пока добирались до места. Слава Богу, все успели. Концерт отыграли с каким-то особенным драйвом. Спасибо всем зрителям!!!! Это было невероятно!!!!!! Люблю вас и очень ценю. 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ #жизньтакаякакесть #гастроли #комсомольскнаамуре #хабаровск #ксолнцу