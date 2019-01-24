"А ведь мать троих детей": идеальная фигура Айзы Анохиной вызвала волну восхищения

Не так давно Айза Анохина решила приоткрыть завесу тайны. Дизайнер показала своим поклонникам то, как она выглядит без фотошопа. В очередной раз Айза разоткровенничалась со своими подписчиками, которые ее спросили о том, есть ли у нее еще один профиль.

На этот вопрос ювелирный дизайнер ответила утвердительно, опубликовав даже ссылку на свой второй профиль в Instagram. Перейдя по этой ссылке, можно увидеть, что там у Айзы Анохиной всего пять тысяч подписчиков. Кстати говоря, количество подписчиков не изменилось после того, как дизайнер опубликовала в своем официальном аккаунте ссылку.

Интересен тот факт, что здесь можно увидеть весьма необычные и откровенные фотографии. Например, есть фото Анохиной в маске для лица, а также фотоснимок фигуры без фотошопа. Можно отметить, что фигура Айзы почти что идеальна даже без фотошопа, под фотографией она подписала «Мурашки в подарок». Подписчики были восхищены удивительной стройностью матери троих детей, о чем поспешили написать в комментариях.

Также стоит отметить тот факт, что Айза Анохина объяснила, почему она называет своего мужчину «папулей». Оказалось, что причина весьма неожиданная. Если Анохина называет своего мужа по имени, то и ее 2-летний сын тоже не зовет его папой. Приходится как-то выкручиваться.