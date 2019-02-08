«Дядя Митя»: Галкин высказался о смерти Сергея Юрского

Вся Россия оплакивает любимого актера из кинокартины «Любовь и голуби». Не смог промолчать и Максим Галкин. Он высказал соболезнования от себя, Аллы Пугачевой и остальных членов семьи родным Сергея Юрского.

«Сегодня ушёл из жизни выдающийся актёр Сергей Юрский. Это большая потеря и для театра, и для кино. Его спектакль по пьесе Ионеско «Стулья» в Школе Современной Пьесы - это одно из самых ярких театральных впечатлений моей юности. Совсем недавно мы были с Аллой на его творческом вечере в Риге - он поражал артистичностью, энергией и обаянием. Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности. Самые искренние соболезнования от нашей семьи Наталье Максимовне Теняковой, дочери Дарье, внукам и всем родным и близким», - написал в Instagram Галкин.

О смерти актера из киноленты «Любовь и голуби» также высказались и другие знаменитости, которые были близко с ним знакомы. В том числе соболезнования семье покойного массово высказывают пользователи соцсетей. «Дядя Митя» запомнится всем талантливым и энергичным...