«Максим любит вас?»: Пугачёва решила похудеть, чтобы вернуть любовь Галкина

Два дня назад Примадонна сообщила о своей цели похудеть как можно в кратчайшие сроки.

Любовь и настоящие крепкие чувства между Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой остыли ещё несколько лет назад.

На публичных мероприятиях и концертах пара всем кажется крепкой и любящей. Однако, всё это делается только в угоду обществу и СМИ.

В сети очень много их совместных фотографий, где они выглядят счастливыми и влюблёнными. Но почти все снимки сделаны на светских мероприятиях. Дома же, скорее всего, супруги живут порознь и не интересуются жизнью друг друга.

На премьере фильма «Пилигрим» Алла Борисовна поведала общественности о своих планах похудеть в ближайшие несколько месяцев.

Она связала свои планы с предстоящим концертом и юбилеем. Но поклонники певицы уже сделали собственные выводы: они уверены, что это Максим настоял на том, чтобы Алла привела свою фигуру в стройный вид. Возможно, он хочет снова влюбиться в свою жену и посоветовал ей сбросить пару лишних килограммов.

Одна часть фанатов безумно рада тому, что Максим хочет снова быть с Пугачёвой, а вторая часть уверена, что он заставляет её худеть, а она не сильно и хочет садиться на изнурительные диеты.

В любом случае, результаты похудения Аллы поклонники увидят только к апрелю. А пока она надеются на то, что в дом семьи Пугачёвой и Галкина придёт хорошая и ясная погода.

«Алла, если заставляет, то не худей», «Максим любит вас?», «Обратитесь к диетологу, он вам поможет», «вы итак стройная и в хорошей форме. Не нужно худеть», «Главное, чтобы любили друг друга» - фанаты поддержали своего кумира и пожелали ей счастья и любви.